Après des années de litige avec les pompiers volontaires, le paiement se fera en trois tranches et la Ville devrait épurer sa dette pour juin.

On se dirige vers la fin de ce dossier lancé il y a douze ans par les volontaires qui, pour faire bref, réclamaient un traitement égal à celui des pompiers professionnels qui exercent les mêmes missions et s’exposent aux mêmes risques quotidiens. Les 37 réclamants avaient obtenu gain de cause devant le tribunal du travail à Nivelles, et la Ville avait fait appel. Ce qui avait amené le dossier devant la cour du travail de Bruxelles, laquelle avait posé une question préjudicielle à la cour de justice de Luxembourg.

(...)