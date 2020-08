Alors que Villers-la-Ville s'apprête à prendre une mesure semblable, Court-Saint-Étienne a franchi le pas : le bourgmestre a signé ce jeudi une ordonnance imposant le port du masque dès ce mardi 1er septembre aux abords des écoles lors des entrées et sorties des élèves. Les autorités communales s'attendent en effet à des rassemblements de parents d'élèves à proximité des écoles et veulent éviter ce scénario.

Cette mesure sera d'application pour toute personne de plus de douze ans les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 9h et de 15h à 17h, et les mercredis de 7h30 à 9h et de 12h à 13h30.