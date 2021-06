Les portes ouvertes de l’UCLouvain étaient organisées ce mardi, et le lieu de rassemblement se trouvait devant l’Aula Magna. À partir de 10h, les potentiels futurs étudiants étaient invités à venir découvrir les différents parcours universitaires disponibles mais également de discuter avec des ambassadeurs de chaque faculté. “Nous attendons plus de 600 personnes. Les visites ont été organisées par groupe de 15 avec un ambassadeur et sur inscription préalable”, explique Perrine Drygalski, chargée de la promotion des études à l’UClouvain.

Les ambassadeurs sont sélectionnés en début d’années. Pendant un an, ils représentent l’université et transmettent leurs savoirs aux nouveaux étudiants. Joséphine, étudiante en Droit en Master 1, est ambassadrice. “J’étais dans un kot à projet qui s’occupe de l’accueil des BA1. J’ai voulu présenter les études aux futurs étudiants pas encore inscrits, pour leur donner des conseils et des avis sur les cours”, explique-t-elle. Elle ajoute que la plupart des jeunes sont rassurés en visitant les auditoires. Ils peuvent aussi lui envoyer des messages dès qu’ils ont une question. “Celle qui revient le plus c’est : est-ce que c’est compliqué ? Mais c’est une question à laquelle je ne peux pas répondre”, dit-elle en riant. Selon elle, ce sont les parents qui ont le plus besoin d’être rassurés, ou encore les étudiants internationaux qui peuvent se retrouver un peu plus perdus. Caroline et sa maman sont venues visiter le stand “psychologie”. “Le système d’ambassadeur rend l’organisation plus personnalisée et accessible”, dit-elle.

Les futurs étudiants ont également eu l’occasion de visiter librement le campus sur une des trottinettes électriques mises à leur disposition. Un service de visites virtuelles était également disponible et rassemblait plus de 1400 pré-inscriptions. À partir de 14h, l’émission “The Student Show” était diffusée en direct sur Twitch et abordait des thèmes tel que “Comment bien préparer sa rentrée”. Durant tout l’été, le service de promotion des études de l’UCLouvain organise l’opération “Visite mon campus cet été”, qui permet aux futurs étudiants de visiter le campus. Cette action sera accessible trois jours par semaine et les inscriptions sont déjà ouvertes en ligne.