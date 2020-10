En contact avec des personnes asymptomatiques et positives au coronavirus, le bourgmestre de Jodoigne Jean-Luc Meurice a été testé positif. Dès ce vendredi 16 octobre, il se met en quarantaine à son domicile jusqu’au 21 octobre tout en télétravaillant. Il n’a actuellement développé aucun symptôme.

Toutes les mesures de sécurité ont été prises au sein de l’administration, fait savoir la Ville. La séance du collège communal de ce vendredi 16 octobre s’est déroulée en visioconférence et il en sera de même pour le conseil communal organisé le mardi 20 octobre. "Tout est mis en œuvre afin d’impacter le moins possible la vie politique locale et le fonctionnement de l’administration communale", conclut le communiqué de la Ville.