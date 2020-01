Les feux d’artifice qui ont été tirés durant la nuit de la Saint-Sylvestre n’ont pas été sans conséquence…

Interdits dans toutes les communes, plusieurs feux d’artifice ont tout de même illuminé le ciel de la Jeune Province… avec des conséquences parfois dramatiques.

Poubelles explosées

Du côté de Waterloo, les riverains de la rue du Ménil et de l’avenue des Taillis ont eu une mauvaise surprise en se réveillant. Une vision loin d’être festive avec plusieurs poubelles explosées. Visiblement, certains n’ont rien trouvé de mieux que d’y placer des feux d’artifice pour les faire exploser dedans !

© DR



Un chien écrasé par peur !

Fin plus triste dans l’ouest de la Jeune Province. Apeuré par les feux d’artifice, un chien a cherché par tous les moyens de fuir avec une issue dramatique, comme l’explique André Ballieu, son maître, sur les réseaux sociaux. "Tu as eu tellement peur de ces maudits feux d’artifice que tu as tout défoncé pour fuir. Telle une Ferrari, tu as couru loin de ces bruits mais ça ‘pétait’ de partout. Une voisine t’a vu passer à toute allure, puis, plus tard, une voiture t’a heurté. J’ai été te chercher sur le bord de cette route. RIP ma Lolo."

Des déchets partout

Quand ils sont tirés, les feux d’artifice laissent derrière eux pas mal de traces. C’est le triste constat qui a été dressé du côté de Rebecq avec un terrain transformé en véritable dépotoir.