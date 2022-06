Pour ses 20 ans, Odoo s’offre 6 bureaux à l’étranger et 900 nouveaux collaborateurs Brabant wallon Nicolas Mamdy © EDA

On se demande où va s’arrêter Odoo. À 20 ans, la pépite du Brabant wallon ne brille pas qu’en Belgique. Elle va ouvrir six nouveaux bureaux à l’étranger et engager 900 nouveaux collaborateurs.