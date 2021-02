Le 9 juin 2019, Timmy, qui est originaire de Charleroi, transportait en voiture un couple d’amis dans la région de Nivelles. Quand il est tombé sur un barrage de police, il a décidé de ne pas s’arrêter. Il était sous l’influence de l’alcool et avec son casier judiciaire déjà chargé, il ne voulait pas se faire épingler une nouvelle fois.

Il est passé au travers du dispositif policier et un agent n’a eu que le temps de se jeter sur le côté pour ne pas être percuté par la voiture. Deux motards se sont lancés à la poursuite du chauffard, qui est monté sur l’autoroute et a éteint ses phares pour être moins facilement repéré. Il a fait du slalom à près de 200 km/h entre les usagers des trois bandes de circulation, puis a pris une sortie tout en continuant sa course folle.

A Ophain, il a perdu le contrôle de son véhicule, qui s’est encastré dans la façade d’une maison. La passagère arrière a été sérieusement blessée et l’habitation menaçait de s’effondrer suite au choc: la voiture s’est retrouvée dans le salon.

Poursuivi devant le tribunal correctionnel, Timmy, désormais sans domicile connu, ne s’est pas présenté pour s’expliquer sur des faits qualifiés d’entrave méchante à la circulation et de rébellion armée, l’arme étant la voiture.

Le tribunal vient de prononcer son jugement: par défaut, le Carola écope de vingt mois de prison ferme.