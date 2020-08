Après plus d’un an de relation amoureuse avec une habitante de Genappe, Karim n’a pas accepté que sa belle lui annonce qu’elle voulait rompre. Alors qu’il avait déjà eu des ennuis judiciaires pour avoir harcelé une ex-compagne, il est retombé dans ses travers : des messages par centaines, des demandes d’informations auprès des proches, des passages réguliers dans le quartier où il n’avait plus rien à faire, des visites chez l’employeur de la victime…

Suite à une plainte, le gaillard a été interpellé et a expliqué qu’il ne harcelait pas, mais qu’il voulait juste des explications. Présenté à un juge d’instruction, il est revenu à de meilleurs sentiments et a affirmé qu’il ne recommencerait plus. Pour s’en assurer, il a été remis en liberté à condition de ne plus remettre les pieds en Brabant wallon.

Mais le 2 juin dernier, alors qu’une bonne partie des règles de confinement étaient encore en vigueur, il se trouvait dans sa voiture, à proximité du lieu de travail de son ex, à Genappe. La police l’a repéré et pour s’échapper, Karim a accéléré, grillé des feux rouges, forcé plusieurs barrages… Pas moins de 13 patrouilles de police et un hélicoptère se sont lancés à ses trousses mais il n’a été rattrapé qu’à Flémalle, par la police de la route.

Bilan judiciaire : il était détenu depuis et a été condamné cette semaine à deux ans de prison avec un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà subie.