Embourbé dans une affaire de précompte immobilier impayé depuis quinze ans, l’échevin de Tubize Michel Picalausa a présenté sa démission mercredi soir, de commun accord avec les instances politiques socialistes locale et provinciale. Il lui est reproché de ne pas avoir enregistré au cadastre la maison qu’il a fait construire. L’intéressé a reconnu les faits et dit avoir entamé la procédure de régularisation l’an dernier.

Pourtant, le problème avait été soulevé bien plus tôt : en 2014, déjà, un agent communal engagé en tant qu’indicateur expert avait attiré l’attention des autorités communales à ce sujet. Comme le veut la procédure, celui-ci a préparé un courrier à envoyer à l’échevin (en date du 14 octobre 2014) pour l’inviter à régulariser sa situation et l’a soumis au bourgmestre et au directeur général pour approbation. Mais il n’a pas été validé. "Il y avait une faute dans l’adresse donc le courrier est revenu au service, explique Étienne Laurent, le directeur général de l’administration communale. Ça arrive régulièrement que le bourgmestre renvoie des courriers car il y a une erreur sur la forme."

Le bourgmestre de Tubize confirme avoir retourné le courrier au service pour un problème de forme mais dit ne pas avoir pris connaissance des irrégularités. "Ce n’était pas mentionné dans le courrier", affirme Michel Januth. Mais ce document, une fois renvoyé au service, n’a pas été corrigé et n’a jamais été envoyé à l’échevin. Le directeur général et le maïeur ignorent pourquoi ce courrier n’est jamais remonté jusqu’à eux.

Pourtant, sur ce courrier, que nous avons pu consulter, l’adresse indiquée en haut est celle de Michel Picalausa et la référence de la parcelle cadastrale reprise dans le document semble aussi correcte.

Interrogé sur la question, le maïeur tubizien imagine une erreur d’interprétation dans le chef de l’agent venu en renfort du service cadastral. "On ne lui a pas dit de ne pas envoyer le courrier mais de le corriger, affirme Michel Januth. Je ne sais pas ce qu’il a compris. S’il ne l’a pas corrigé, c’est une faute dans son chef. Ma responsabilité n’est en rien engagée là-dedans."

Notons que cet agent indicateur a été licencié en 2016 mais, d’après la Ville, “les faits reprochés n’avaient rien à voir” avec cette affaire.