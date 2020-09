Jeudi, une quinzaine de participants se sont retrouvés à 13 h sur la Grand-Place. Répartis en cinq groupes, ils ont nettoyé plusieurs coins de Louvain-la-Neuve, essentiellement là où les services de nettoyage de la Ville ne passent pas ou passent peu.

"Les déchets s’accumulent là où il n’y a pas de maisons. Et malheureusement aussi aux abords des écoles, regrette l’éco-conseillère Dorothée Hébrant, qui participait elle aussi au ramassage. J’ai ramassé trois sacs en une heure de temps, le long de l’avenue du Jardin botanique, du boulevard Baudouin Ier et de l’avenue Georges Lemaître. Plein de canettes et plein de masques !"

Les représentants de L’Esplanade ont accompagné deux membres de la Gestion Centre-Ville (GCV) pour nettoyer les environs du centre commercial, le cours Marie d’Oignies, une partie de la Verte Voie, la rue Charles de Loupoigne… " Nous souhaitons être un acteur plus engagé dans la ville", ajoute Mariela Van Hoey, responsable marketing.

Quatre autres opérations de nettoyage sont prévues. L’éco-conseillère a préparé des plans couvrant plusieurs zones, qu’elle distribuera en fonction du nombre de participants, avec à chaque fois deux ou trois personnes maximum par zone.