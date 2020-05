L’ASBL Réso BW a imaginé une formation virtuelle au permis de conduire théorique.



Réso BW, antenne locale de l’ASBL Réso qui propose des activités à destination des personnes en transition ou en rupture sociale, scolaire ou financière, a vu ses activités suspendues durant la période de confinement. Les responsables ont dès lors planché sur les moyens de continuer à favoriser l’insertion sur le marché de l’emploi mais en modifiant ses habitudes.

De ces réflexions est né un projet de formation virtuelle au permis de conduire théorique. Il s’agit d’une formation de 25 heures, au cours desquelles les participants se feront expliquer les subtilités du code de la route, analyseront des situations concrètes et se prêteront à des exercices de drill pour réussir cette fameuse épreuve théorique de l’examen du permis de conduire B.

Cette formation se fera via des sessions live sur Facebook avec la possibilité de revisionner les vidéos à tout moment. Les cours sont prévus du 8 au 26 juin 2020 à raison de 14 sessions prévues de 9 h 30 à 11 h, et de deux séances de questions et réponses. Les participants pourront suivre tout cela du fond de leur fauteuil, sans bouger de chez eux. Le prix de la formation est fixé à 50 euros (les informations figurent sur la page Facebook de l’ASBL) comprenant le syllabus de formation et un poster des panneaux de signalisation qui seront envoyés par voie postale.

Petite motivation supplémentaire, l’ASBL lance aux demandeurs d’emploi et aux étudiants le challenge de réussir leur permis théorique endéans les trois mois et ceux qui y parviendront se verront rembourser 10 euros.