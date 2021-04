La campagne de vaccination va pouvoir s’accélérer dans les prochaines semaines.

Voilà un peu plus d’un mois que la campagne de vaccination anti-Covid des personnes de 65 ans et plus et des personnes à risque a commencé en Wallonie. Tributaire de la livraison des vaccins par les firmes pharmaceutiques, la campagne n’a malheureusement pas connu le rythme soutenu que l’on espérait. Mais elle devrait s’accélérer dans les prochaines semaines avec des livraisons de doses plus importantes.