Le chef des urgences décrit une situation “très pénible psychologiquement”.

Au plus fort de la première vague, 53 patients étaient hospitalisés dans les unités dédiées au coronavirus à la clinique Saint-Pierre d’Ottignies et 13 autres se trouvaient aux soins intensifs. Aujourd’hui, la clinique compte 86 patients et 12 aux soins intensifs. “On vient de commencer la deuxième vague et on est déjà nettement plus loin, résume le chef du service des urgences, Jean-Pierre Pelgrim. La deuxième vague est bien pire que la première.”