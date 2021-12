Un état de fait qui s’explique par la disparition de nombreuses accueillantes subventionnées.

Le nombre de places disponibles dans des milieux d’accueil de la petite enfance a diminué en 2020 en Brabant wallon. C’est le constat posé par un état des lieux réalisé par la Province du Brabant wallon.

Sur l’ensemble des structures existantes en matière d’accueil collectif (crèches subventionnées ou non) ou familial (accueillantes conventionnées ou indépendantes), le nombre total de places disponibles s’élevait à 5 082 en 2020. 5 175places étaient disponibles un an plus tôt.

(...)