Le Forem organise ce vendredi dans son centre de formation de Tubize un "speedmeeting" pour lutter contre la pénurie de main-d'oeuvre en Brabantwallon dans le secteur du nettoyage. Des formations spécifiques sont proposées à Tubize pour les techniciens de surface et à Nivelles pour les aide-ménagers, et il s'agissait de permettre aux candidats à ces formations de déjà rencontrer les formateurs mais aussi plusieurs entreprises qui recrutent. La fonction d'aide-ménagers est la plus recherchée en Brabant wallon (779 postes en 2021, 105 offres en cours) et le métier de technicien de surface le troisième (327 postes en 2021, 44 offres en cours).

L'objectif du Forem vendredi était d'élargir le recrutement de stagiaires pour ses prochaines formations, et ainsi contribuer à satisfaire les besoins des entreprises dans la province. Les responsables rappellent au passage qu'en fin d'année dernière, à l'initiative de la ministre régionale de l'emploi Christie Morreale, le gouvernement wallon a adopté de nouvelles mesures en vue d'améliorer les conditions de travail des aides-ménagers.

Du côté des entreprises présentes vendredi pour ce "speedmeeting", on confirme la pénurie. "Nous travaillons avec le Forem depuis plusieurs années et cela nous aide beaucoup, mais on cherche tous les jours des ouvriers, hommes ou femmes, avec ou sans véhicule, pour aller travailler chez nos clients", indique Ferya Umit, inspectrice "Wallonie" chez Activa, société spécialisée dans le nettoyage industriel et qui emploie environ 1.300 ouvriers.