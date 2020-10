La courbe des hospitalisations se stabilise (enfin) en Brabant wallon. Les derniers chiffres publiés vendredi par Sciensano indiquent que 65 patients se trouvaient dans des unités "Covid" dans la journée de jeudi. C'est autant que la veille. Une personne a pu quitter les soins intensifs, ce qui porte à 9 le nombre de patients dans cette unité. Deux patients sont toujours sous assistance respiratoire. On parle ici des chiffres concernant la clinique Saint-Pierre à Ottignies et l'hôpital de Nivelles, le Chirec de Braine-l'Alleud étant repris dans les statistiques de Bruxelles par l'institut Sciensano.

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus atteint des niveaux records. En deux jours, on a comptabilisé 1.588 cas, dont 809 rien que sur la journée de mercredi. On en avait jamais connu autant en 24h dans la province. Ce qui porte à 11.681 le nombre total de cas en BW depuis le début de la pandémie. Rappelons toutefois que ces chiffres ne concernent que les cas avérés après test et reprennent des personnes qui ne sont plus malades aujourd'hui.

Les communes qui comptent le plus de nouveaux cas sont Ottignies-Louvain-la-Neuve (+56), Braine-le-Château (+54) et Wavre (+50). Rappelons que l’on n’a jamais testé autant que maintenant, ce qui peut expliquer cette forte hausse des cas. Du 13 au 19 octobre (dernière semaine de données consolidées), on a effectué près de 2.500 tests quotidiens en Brabant wallon.

Lasne est la commune où le coronavirus est le plus présent avec 361,5 cas avérés pour 10.000 habitants. Elle est suivie de La Hulpe (333,1) et Walhain (332,8). À nouveau, ces chiffres reprennent des personnes qui ne sont plus malades aujourd'hui.