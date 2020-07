Restauration des façades, des toitures et de l’éclairage extérieur en vue du 975e anniversaire de l'édifice

Le collège communal de cette semaine, en terre aclote, a remis un avis favorable pour le dossier de rénovation extérieure de la collégiale, qui sera géré par les services communaux. Il s’agit principalement d'entretenir les façades et les toitures. Les 2 arcades en pierres des entrées de l’avant-corps devraient être remplacées. Est également prévue la rénovation du revêtement de sol du parvis à l’identique.

"Le projet envisage aussi de récolter certaines eaux de pluie, actuellement non canalisées, de façon à protéger les façades et de les canaliser via le réseau enterré existant vers le réseau d’égout public, précise la Ville. Une mise en lumière extérieure de la collégiale fait également partie des projets de rénovation. Bien évidemment, l’utilisation de matériaux traditionnels en harmonie avec le cadre ainsi qu’une restauration à l’identique sont déjà annoncés."

Avant de passer aux travaux proprement dit, un permis d’urbanisme doit encore être délivré par la Région. La Ville espère que le dossier avancera rapidement: en 2021, le 975ème anniversaire de la consécration de la collégiale sera célébré.