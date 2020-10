Le nombre d’hospitalisations ne cesse de grimper en Brabant wallon. On dénombre désormais 46 patients hospitalisés à la clinique Saint-Pierre à Ottignies et à l’hôpital de Nivelles, soit 8 de plus que la veille. Parmi eux, 7 sont toujours aux soins intensifs (c’est le cas depuis trois jours). Il y a à présent une personne sous assistance respiratoire, toujours selon les statistiques de l’institut de santé publique Sciensano. Notons que celles-ci ne reprennent pas les données du Chirec de Braine-l’Alleud, qui sont reprises dans les statistiques bruxelloises. Précisions encore que certains Brabançons wallons sont hospitalisés dans des hôpitaux situés hors de la province.

Ces dernières 24 heures, on a détecté quelque 436 nouveaux cas, soit cent de plus que la veille. Ce chiffre ne prend en compte que les cas de coronavirus avérés après un test. Rixensart (+43), Ottignies-Louvain-la-Neuve (+35) et Wavre (+33) sont les communes qui ont connu le plus de nouveaux cas. Cela porte à 9.605 le nombre total de cas positifs depuis le début de la pandémie. Ce chiffre reprend des personnes qui ne sont plus malades aujourd’hui. Rappelons que l’on n’a jamais testé autant que maintenant, ce qui peut expliquer cette hausse des cas.

Du 10 octobre au 16 octobre (dernière semaine de données consolidées), on a réalisé 16.272 tests en BW, soit 2.324 tests quotidiens. Le taux de positivité (soit le nombre de tests positifs sur le total de tests réalisés) sur cette période était de 19,3 %. Ce qui revient à dire que près d’un test sur cinq est positif. C’est un peu moins que dans le Hainaut (21,2 %), en province de Liège (27,4 %) et à Bruxelles (23,4 %).