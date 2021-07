Près de 500 000 euros de subsides pour les maisons de repos du Brabant wallon Brabant wallon J.Br. © Brys

En pleine crise sanitaire, la Province du Brabant wallon décidait de venir en aide à ces maisons de repos qui ont souffert (et souffrent encore) de la pandémie. Avec une belle manne de 500 000 euros à disposition, l’idée était de soutenir et d’encourager les investissements réalisés par les maisons de repos, les maisons de repos et de soins ainsi que les résidences-services ou assimilées. Et on peut dire que l’appel a été entendu puisque la totalité des subsides ont été octroyés à 14 entités. "Ça a été une situation compliquée pour tout le monde et nous avons essayé de trouver des opportunités pour investir en apportant notre petite contribution", explique Tanguy Stuckens, le président du collège provincial du Brabant wallon, rejoint par la députée provinciale Sophie Keymolen.