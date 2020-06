Alors que le nombre d’interventions des pompiers brabançons avait bondi de 25 % entre 2017 et 2018, on est revenu l’an dernier à une situation comparable à celle de 2017, selon le rapport d’activité de la zone de secours. Il y a ainsi eu 24 688 sorties pour les cinq casernes de la zone de secours du Brabant wallon en 2019, contre 28 327 en 2018 et 22 770 en 2017. Cette forte augmentation en 2018 s’expliquait en grande partie par l’explosion du nombre de demandes d’intervention pour des nids de guêpes.

