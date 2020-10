Ce sont près de 800 000 m³ de déchets qu’il faut assainir du côté de l’ancienne décharge de Basse-Wavre, à proximité de la chaussée de Louvain à hauteur du parc à conteneurs. Cette ancienne poubelle à ciel ouvert a accueilli entre 1937 et 1991, soit 54 ans, les déchets ménagers des Wavriens, à une époque où l’on se préoccupait peu des questions environnementales.

Si aujourd’hui la verdure et les arbres ont recouvert ces immondices, la décomposition de ceux-ci entraîne l’émanation de biogaz. À tel point qu’en 2006, il a fallu fermer les commerces récemment construits autour du dôme, par mesure de précaution. C’est que plusieurs bâtiments commerciaux, dont Hubo, ont été autorisés à s’implanter en 2005 sur et autour de la décharge, conformément au plan de secteur, alors qu’aucun travail d’assainissement n’a eu lieu.

Les déblais provenant du chantier de construction (mélange de terres et de déchets) ont été déversés sur le massif de déchets existant, augmentant, par endroits, nettement la hauteur du dôme qui atteint aujourd’hui les 10 mètres.

La dépollution de ce site embarrasse la majorité actuelle qui doit désormais assumer les choix du passé. Plusieurs études d’orientation et de caractérisation ont été réalisées depuis 2002 mais ce n’est que tout récemment que la Ville dispose enfin d’une étude d’orientation valable pour l’ensemble du site qui s’étend sur plus de 141 000 m². Les conclusions de l’étude sont alarmantes : les sols et l’air sont pollués, la nappe phréatique et la Dyle sont touchées.

Près de trente ans après la fermeture forcée de la décharge par la Région wallonne, on avance enfin. Le conseil communal de Wavre vient d’approuver le lancement d’un marché public pour la réalisation d’une étude de caractérisation sur base de cette extension de l’étude d’orientation. L’opposition a voté en faveur de cette nouvelle étape, pressant au passage la majorité.