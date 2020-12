Lors du conseil communal de ce mardi, les autorités communales de Jodoigne ont présenté leur budget pour 2021. Un budget qui se clôture avec un petit boni de 4 300 euros à l’exercice propre. Mais au-delà de ce boni, ce qui est intéressant, c’est de savoir quels seront les principaux investissements qui vont rythmer cette année 2021.

Et même si la crise sanitaire sera toujours dans tous les esprits l’année prochaine, ce n’est pas pour autant qu’on va rester les bras croisés au sein de la cité de la Gadale. D’ailleurs, ce sont près de sept millions d’euros qui sont prévus au budget extraordinaire, avec une grosse partie, un bon tiers, dans le cadre du FRIC, le Fonds régional pour les investissements communaux. Concrètement, 565 000 euros sont prévus pour la rue des Beaux Prés à Mélin, 505 000 euros pour la rue Sergent Sortet ou encore 465 000 euros pour la rue Saint-Pierre à Jauchelette et 400 000 euros pour l’aménagement de la bibliothèque.

Au niveau des voiries, un montant de 1,8 million d’euros a été budgétisé pour, notamment, la chaussée de Wavre (630 000 euros), la réfection du mur des berges de la Gette (200 000 euros) ou encore le remplacement de l’éclairage du parc (197 000 euros) et l’aménagement d’espaces multisports (150 000 euros).

On pointera également encore des travaux d’aménagements à l’école communale de Sainte-Marie-Geest (350 000 euros), la rénovation et l’agrandissement, avec 21 places supplémentaires, de la crèche/halte d’accueil (250 000 euros), l’acquisition d’un camion brosse (220 000 euros) ou encore la mise en conformité et l’aménagement du dépôt communal pour un montant de 65 000 euros.