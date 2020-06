Un canular téléphonique circule actuellement et prétend que l'eau est impropre à la consommation, ce qui est faux, clament les autorités communales

Une prime de 40 euros pour les habitants



Attention: arnaque téléphonique



Depuis son arrivée à la tête de la commune, le groupe "Ensemble", mené par Jordan Godfriaux, le bourgmestre, continue son travail autour du réseau d'eau. Lors du dernier conseil communal, le Collège a proposé au conseil de passer un marché de travaux pour le forage et l’équipement d’un puits de reconnaissance, dans la rue de Coquiamont (au lieu-dit "La Campagnette"), comprenant notamment une installation de pompage et le placement des conduites de rejet des eaux., explique Etienne Rigo, l'échevin en charge de la gestion de l'eau à Perwez.Le collège a décidé d’octroyer une indemnité forfaitaire de 40 € sur la facture d’eau à chaque abonné dépendant du réseau d’eau communal du centre de Perwez et ce, quel que soit le nombre de personnes pouvant être rattaché à un compteur. L'unique condition à respecter est que le client bénéficie d'une réduction de revenus à la suite d’un chômage économique temporaire (partiel ou total) en raison de la crise du COVID-19. Cette mesure se calque sur celle que la SWDE a prise pour soulager les citoyens dans le cadre de la crise et pour instaurer une égalité de traitement entre tous les Perwéziens concernant leur facture d’eau.

Perwéziens, soyez attentifs: un canular téléphonique circule depuis quelques jours dans la commune. Certaines personnes ont été contactées par téléphone pour s’entendre dire que l’eau était impropre à la consommation et qu’il était même préférable de ne pas l’utiliser pour se laver. Ces messages sont complètement erronés. "L’eau de distribution de Perwez est soumise très régulièrement à des analyses réalisées par un organisme agréé indépendant. Ces analyses sont publiées chaque mois sur le site internet communal sous l'onglet Services des eaux/analyse qualité", précisent les autorités communales. Si donc vous êtes victimes d’un de ces appels téléphoniques, coupez court à la conversation et prévenez la police.