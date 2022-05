Une journée "Déclic Mobilité" était organisée ce vendredi à l’Institut provincial d’enseignement secondaire (IPES) de Wavre, à l’initiative de Benjamin Barbier, qui enseigne dans cette école: "On donne des cours de natation pour apprendre aux enfants à nager, on peut donc aussi leur apprendre à rouler à vélo dans la circulation, sourit-il. C’est un projet pilote que nous avons mené avec Pro Velo et le soutien de la Province du Brabant wallon. Nous nous adressons aujourd’hui aux élèves de 1re année secondaire. Il y a trois idées clés dans ce projet: comment aborder un rond-point, comme tourner à gauche et comment se positionner pour être en sécurité dans le trafic."