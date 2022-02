La cour d’assises a entendu, vendredi en début de matinée pour lancer la deuxième journée du procès de Caroline Boreux, l’enregistrement de l’appel que l’accusée a passé au 112, le 1er mars 2019 à 14h19.

"Ma fille est décédée, je ne comprends pas ce qui s’est passé", dit-elle en pleurs, évoquant une agression au cours de laquelle on lui a bandé les yeux. Les secours arrivés rapidement n’ont rien pu faire pour sauver l’enfant, bien que des manœuvres de réanimation aient été tentées pendant près d’une heure.

D’après un médecin urgentiste, la petite était sans doute morte au moins trente minutes avant l’arrivée du SMUR. Remarquant la trace de strangulation sur le cou de l’enfant, le professionnel n’a eu aucun doute : il s’agissait bien d’un homicide.

Reste à savoir qui a tué la fillette âgée de six ans… Caroline Boreux maintient que ce sont des agresseurs encagoulés arrivés en matinée dans son appartement. Mais elle n’a convaincu ni la juge d’instruction, ni les enquêteurs qui ont témoigné vendredi devant les jurés. De nombreuses incohérences et contradictions dans le récit de l’accusée ont été soulignées.

La Guibertine a parlé de deux ou de trois agresseurs selon les moments, et dit n’avoir pas eu le réflexe de fermer sa porte pourtant sécurisée lorsqu’elle les a vus arriver dans le couloir. Et alors qu’elle dit avoir été droguée, les analyses toxicologiques n’ont pas détecté une substance susceptible d’avoir provoqué son endormissement.

Elle a précisé avoir été jetée dans sa baignoire remplie d’eau, chevilles liées et mains entravées dans le dos. Mais le légiste n’a relevé aucune lésion sur le corps de la mère de famille. Lors de la reconstitution, les enquêteurs ont aussi constaté qu’il était impossible de sortir de la baignoire avec les pieds et les mains attachés… Et les intervenants n’ont constaté aucune éclaboussure sur le sol de la salle de bains…

Les vêtements mouillés de l’accusée y étaient bien mais lorsque les secours sont arrivés, elle portait des habits secs. Dans un premier temps, Caroline Boreux a expliqué s’être changée une fois sortie de la baignoire, puis elle s’est rendue dans le salon où sa fille gisait inconsciente. Les enquêteurs lui ont fait remarquer que le réflexe "normal" d’une mère aurait été d’aller voir tout de suite où se trouvait sa fille après cette violence agression, sans se changer d’abord.

L’accusée en a convenu, suggérant qu’elle avait peut-être passé des vêtements secs par la suite. Mais qui prendrait le temps de se changer avant l’arrivée de secours, après avoir découvert son enfant inconscient?

Le premier substitut Laurent Gérard, en fin de journée, s’est aussi demandé pourquoi des agresseurs auraient utilisé du tape, des médicaments, un sèche-cheveux plongé dans une baignoire remplie où ils auraient préalablement placé une victime ligotée… alors qu’ils étaient venus armés selon l’accusée.

Face à ces incohérences et d’autres encore, Caroline Boreux a répété qu’elle ne se souvenait pas. "Il faut tenir compte du choc émotionnel terrible que notre cliente a subi, s’est insurgé MeAmrani. Sa fille vient de décéder, on l’accuse de l’avoir tuée, elle se retrouve en prison, on lui donne des médicaments… Et on lui reproche de ne pas se souvenir de tout!"