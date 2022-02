Malaise chez les avocats de l’accusée: une déclaration de Me De Quévy mardi matin a mis à mal la stratégie de défense de son confrère Me Amrani.

Les témoins de moralité, qui ont été entendus durant une bonne partie de la journée de mardi au quatrième jour du procès de Caroline Boreux devant la cour d'assises du Brabant wallon, n'ont pas vraiment apporté d'éléments nouveaux au dossier. La surprise du jour est plutôt venue des avocats de la défense, avec un double retournement de situation après l'audition d'un ancien associé de Caroline Boreux. Il s'agit de l'homme qu'elle a désigné, juste après la mort de sa fille de six ans le 1er mars 2019, comme un potentiel suspect pour l'agression qu'elle dit avoir subie, et à laquelle les enquêteurs ne croient pas.

Mardi en matinée, Me Didier De Quévy a indiqué aux jurés que sa cliente, aujourd'hui, ne soupçonnait plus ce suspect. Son confrère Me Abdelhadi Amrani, qui s'était absenté pour plaider un autre dossier à Bruxelles en matinée, a contredit cette sortie dans l'après-midi, estimant que cette piste était pour lui toujours valable et qu'il comptait le plaider. Me De Quevy a invoqué une incompréhension lors d'un entretien avec l'accusé, et est dès lors revenu sur ses déclarations de la matinée. "Personne n'est infaillible, je m'excuse", a-t-il conclu en fin de journée.

Les jurés avaient entendu cet ancien associé de Caroline Boreux dans une société de vente de carrelage installée à Wavre et qui a fait faillite. L'accusée a expliqué au début du procès qu'elle avait été escroquée par cet homme, qui par ailleurs lui devait de l'argent. Aussi, lorsqu'elle a été interrogée directement après la mort de sa fille le 1er mars 2019 et qu'elle a expliqué que ce décès faisait suite à une agression, elle a cité nommément cet ancien associé parmi les suspects. L'homme avait des ennuis judiciaires à Bruxelles dans un dossier de stupéfiants, et les policiers ont pris la piste très au sérieux, le plaçant même sur écoute. Mais ils n'ont rien trouvé de probant.

Entendu en matinée par la cour d'assises, cet homme a expliqué le rôle qu'il avait joué dans la société, évoqué la dette qu'il avait vis-à-vis de l'accusée et la manière dont il estime s'en être acquitté. Il a précisé aussi qu'il n'avait jamais été entendu par la police ou la justice pour une soi-disant escroquerie dans le cadre de la faillite de la société dans laquelle il était associé avec l'accusée. Et il s'est dit très étonné qu'elle l'ait soupçonné d'avoir commis ou commandité une agression à son domicile.

À la fin de cette audition, Me Didier De Quévy, un des avocats de l'accusée, s'est levé pour préciser aux jurés que sa cliente lui demandait de préciser qu'aujourd'hui, elle ne pense plus que cet homme est impliqué dans l'agression mortelle de Mont-Saint-Guibert. "Voilà un mensonge de moins !", a réagi l'avocat général, alors qu'un des avocats des parties civiles a demandé que cet élément important soit acté.

Mais dans l'après-midi, Me Abdelhadi Amrani, lui aussi conseil de Caroline Boreux, est revenu sur cette déclaration pour la corriger. Pour lui, l'ancien associé pourrait toujours avoir commandité l'agression, et c'est ce qu'il compte plaider dans la suite du procès. "Ce matin, j'avais eu une conversation avec Mme Boreux et je n'ai rien compris. Je me suis mal exprimé", a confirmé Me De Quévy.

La journée de mercredi sera consacrée aux plaidoiries des parties civiles.