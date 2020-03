Le procès de Geneviève Hayet va se poursuivre en accéléré pour éviter les soucis.

Alors que les audiences en correctionnelle sont désormais limitées aux cas les plus urgents, la cour d’assises a poursuivi lundi matin le procès de Geneviève Hayet. Et malgré le contexte sanitaire préoccupant, les douze jurés effectifs ainsi que les trois jurées suppléantes étaient au poste en début de matinée.

Des dispositions spéciales ont été prises pour assurer le respect des recommandations qui sont désormais de mise pour éviter la propagation du coronavirus, notamment pour la disposition de la salle. Alors que les jurés effectifs étaient "serrés" sur deux rangées de six sièges, un banc a été ajouté et ils ont été répartis sur quatre rangées, disposés en quinconce et avec entre chacun une place libre. Quant aux jurées suppléantes, elles ont été placées sur le côté, derrière la greffière.

Inédit mais ce n’est pas la seule mesure prise : le local où restent les jurés durant les pauses et pour les repas n’est plus adapté aux circonstances. Il faut plus d’espace et la cafétéria du palais de justice a dès lors été réquisitionnée pour cet usage. Elle était gardée par des policiers ce lundi, et exclusivement réservée aux jurés.

Restait à régler la question du local de délibération. Le président Thierry Werts a réfléchi à plusieurs pistes et finalement, il a opté pour des délibérations qui auront lieu dans la vaste salle d’audience, avec des mesures spéciales pour assurer la confidentialité de ces débats qui se tiennent à huis clos.

Lundi après-midi, les avocats des parties civiles et de la défense ont fait part d’une suggestion au président, des rumeurs de plus en plus insistantes courant sur un possible confinement strict instauré en cours de semaine. Pour ne pas risquer de compromettre le procès après trois jours de débat, les conseils ont indiqué qu’ils étaient prêts à concentrer leurs arguments pour en terminer dès ce mardi soir.

Le timing est serré puisqu’il faudra peut-être tenir deux délibérations (sur la culpabilité puis sur la peine) en une seule journée, plus les plaidoiries et les réquisitions. La cour d’assises va tenter de le faire, et débutera donc mardi dès 8 h du matin.