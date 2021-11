Active depuis trente ans, la société Vantrimpont constate un engouement de plus en plus précoce pour les sapins de Noël qu'elle fait pousser à Tubize et Rebecq.

Spécialisée dans les jardins, la société Vantrimpont est active dans le secteur du sapin de Noël depuis trente ans avec des parcelles à Rebecq, Tubize et Braine-le-Comte, notamment. À l’époque, elle était parmi les premières à faire pousser des sapins à cette échelle, en dehors des Ardennes. " Les Ardennais rigolaient de moi et me prenaient pour un fou. Ce n’est pas toujours facile avec les conditions climatiques mais ça fonctionne !" , sourit Olivier qui exploite aujourd’hui six hectares et environ 40 000 sapins, entre les Nordmann, les épicéas et les fraseli. Ici, on n’utilise pas de produits phytosanitaires et tout est entretenu manuellement par Olivier et son fils, Maverick, qui peinent à trouver de la main-d’œuvre.

Tailler les sapins pour qu’ils aient une forme conique, débroussailler les allées, couper les sapins pour la vente… Le boulot ne manque pas et ne se limite pas qu’à la période des fêtes. Pour les soulager quelque peu, ils envisagent une mesure plutôt originale : faire paître dans certaines de leurs exploitations des moutons. " Il existe une race de moutons qui ne mangent que les herbes et ne s’intéressent pas du tout aux sapins , explique Olivier. On en mettrait bien dans les parcelles clôturées dès l’an prochain pour faire un test. En plus, ça amuserait les clients de les voir gambader. "

En trente ans, l'exploitant a constaté un engouement de plus en plus important et précoce pour les fêtes de Noël : " Quand j’ai commencé, personne ne vendait de sapins de Noël avant la Saint-Nicolas. On vendait à partir du 1er décembre mais on commence désormais le 20 novembre et je suis sûr qu’on rate des ventes parce que certains voudraient en acheter plus tôt encore. Mais si je vends mes sapins trop tôt, il n’y aura plus une aiguille dessus à Noël mais si je ne les vends pas assez tôt, les gens vont aller voir ailleurs. On essaie de s’aligner et de trouver un juste milieu. "