Quand le passé refait surface. Voilà comment l’on pourrait résumer le projet de lotissement au Jaurdinia, en face du parc d’affaires du même nom, à cheval entre les communes de Court-Saint-Étienne et Mont-Saint-Guibert. Car c’est sur un document approuvé par les deux communes en 1993 que se base aujourd’hui le promoteur pour y développer un lotissement de 120 parcelles, sur 14 hectares.

Farouchement opposés à ce projet qui prendrait place dans des prairies et clairières, les bourgmestres des deux communes espèrent que le schéma directeur approuvé à l’époque (qu’on appelle aujourd’hui un schéma d’orientation local ou “SOL”) n’ait plus de valeur légale aujourd’hui. Ils estiment en effet que le projet va à l’encontre des orientations urbanistiques préconisées par la Région wallonne et considèrent dès lors que ce document est obsolète.

(...)