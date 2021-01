Le refus de la Région wallonne, le 23 décembre dernier, d’ouvrir la voirie en vue de désenclaver un projet immobilier dans le quartier Ferrières à Céroux-Mousty complique les plans du promoteur Vlasimmo. Son projet est en effet d’implanter un quartier de 29 maisons sur le terrain, en face de l’ancienne maison du dessinateur Hergé.

André Goethals, le directeur général de Vlasimmo, se dit étonné de cette décision étant donné que le conseil communal avait approuvé en juin 2020 l’ouverture de cette voirie. “On est en train d’analyser les raisons de cette décision et en fonction, on adaptera le projet ou bien on ira en recours”, explique-t-il. Selon lui, le projet immobilier est conforme au plan communal d’aménagement accepté il y a maintenant sept ans. “Ce terrain est un endroit prévu pour un tel aménagement et les autorités ont prévu que ce soit urbanisé”, ajoute-t-il.

Le promoteur va d’abord revoir sa copie et proposera un projet adapté. “On privilégie un moyen plus court que le recours au Conseil d’État qui peut prendre jusqu’à trois ans, mais ça reste une solution possible car on n’en restera pas là !”

Le directeur général n’est en tout cas pas étonné des recours intentés par les riverains. “Les voisins préfèrent toujours garder la campagne, on a l’habitude.” Cela ne perturbera pas pour autant les plans de l’entreprise immobilière. Un recours au conseil d’État est possible pendant 60 jours si elle ne souhaite pas modifier le projet initial, c’est-à-dire jusqu’à fin février.