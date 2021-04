Le projet de lotissement Jaurdinia, situé en face du parc d’affaires du même nom, sur des terrains à cheval sur les communes de Court-Saint-Étienne et Mont-Saint-Guibert, fait à nouveau parler de lui. La réunion d’information préalable à l’étude d’incidences s’est déroulée virtuellement ces lundi et mardi avec la diffusion d’une vidéo de présentation du projet et les riverains disposent ainsi de quinze jours pour faire part de leurs remarques au bureau d’études.

Sur un terrain de 14 hectares, constitué actuellement de clairières et d’arbres, la Société brabançonne de développement (SBD) envisage de faire sortir de terre un lotissement de 120 parcelles libres d’architectes et de constructeurs ainsi que des voiries. En fait, le promoteur souhaite mettre en œuvre le schéma directeur (appelé schéma d’orientation local désormais) adopté en 1993 par les conseils communaux des deux communes.

(...)