La décision était très attendue par les riverains et la commune et elle leur est favorable. Le ministre a en effet décidé de suivre l’avis du collège communal et de refuser le recours introduit par la SA Danneels dans le cadre du projet immobilier imaginé en face du monastère Notre-Dame de la Belle Alliance.