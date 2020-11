Matexi va déposer une demande de permis pour la construction de 80 appartements le long de la rue du Monument.

Plus grand-chose n’avait bougé depuis les ateliers urbains à destination des riverains à la mi-2015 mais ça va s’accélérer dans les prochains mois. Matexi souhaite avancer dans son projet de réaffectation du site des Bétons Lemaire, situé au cœur d’Ottignies, à deux pas du Douaire. Le développeur de quartier a en effet l’intention de déposer une demande de permis d’ici la fin du mois pour la première phase de ce projet d’envergure.

Au total, trois phases sont prévues pour réaménager cette zone de 8,6 hectares avec, à terme, la construction de 600 logements, pour une densité de 70 à 80 logements à l’hectare. Cette zone s’étend depuis le sud du Douaire jusqu’aux voies de chemin de fer, du côté de la rue de Renivaux. La première phase concerne la zone comprise entre la rue du Monument et la Dyle ; la seconde, sur la menuiserie Decoux, côté chemin de fer (qui sera la porte d’entrée du futur écoquartier) ; et la troisième, le terrain des Bétons Lemaire, entre les deux chemins de fer, sur lequel seront construits des appartements et des maisons.