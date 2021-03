Je suis outré et scandalisé. Je considère que Julie Peeters-Cardon se sert de son mandat d’échevine de l’Aménagement du territoire à des fins personnelles. Pour obtenir ce que n’importe quel autre citoyen ne pourrait pas obtenir en temps normal ", s’insurge Édouard Capaert, ex-conseiller communal (ALL). "Car, si son projet de car wash a une première fois été refusé et qu’on ne peut pas vraiment lui reprocher d’avoir essayé, qu’elle tente de contourner le refus ministériel via une nouvelle demande de permis - qui émane cette fois-ci d’un autre promoteur, qui n’est autre que l’un de ses amis -, c’est de la grosse hypocrisie et on ne peut pas laisser ça passer. "