Alors que l’enquête publique relative au projet de parking à étages sur le parking actuel des Mésanges prend fin ce vendredi, les riverains ont décidé de sortir du bois. Ce projet porté par la société Indigo et soutenu par la Ville de Wavre vise à transformer le parking actuel de 210 places gratuites en 550 places payantes, réparties sur trois étages. Les habitants de la rue du Tir, de la place de la Loriette et de la rue Sainte-Anne voient certains aspects du projet d’un très mauvais œil et craignent pour la mobilité dans leur quartier.

C’est que les riverains ont pris pour habitude de stationner leur véhicule dans la partie supérieure de ce parking, celle proche de la rue du Tir, puisque les places dans le quartier sont devenues une denrée rare. Des dizaines de riverains s’y garent ainsi tous les jours, profitant de la gratuité du parking et de la proximité relative avec leur habitation. Mais avec ce futur projet, les places deviendront payantes, y compris pour les riverains. Il est question de leur proposer un tarif préférentiel (lire ci-contre) mais les habitants n’ont pas l’intention de débourser un euro pour pouvoir s’y stationner.

(...)