Nouveau rebondissement dans le dossier des éoliennes que WindVision veut faire sortir de terre entre Nivelles et Genappe, sur la RN25. On se souviendra qu’en 2017, les communes concernées mais aussi Braine-l’Alleud et Lasne ne voulaient pas de ces six machines de 100 mètres de haut – trois sur le territoire de Nivelles et trois sur Genappe – et que le fonctionnaire délégué les avait suivies.

Mais en avril 2018, le ministre wallon de l’aménagement du territoire, Carlo Di Antonio, avait octroyé le permis unique au promoteur éolien d’Heverlee. L’introduction d’un recours avait donné lieu, elle aussi, à quelques complications.