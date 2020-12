Dès que le projet des Braguettes, qui vise la construction de 35 nouveaux logements (23 maisons unifamiliales et 12 appartements à étage répartis sur trois blocs de quatre appartements) dans le quartier Saint-Jean à Clabecq, est évoqué, il a rapidement suscité de vives interrogations dans le chef des riverains. Ceux-ci se sont d’ailleurs mobilisés au travers d’une pétition contre le projet et lors du conseil communal de ce lundi, l’une d’entre elles a interpellé le collège communal pour connaître ses intentions. "Nous avons été désagréablement surpris en apprenant ce projet, regrette Charlotte Simon. Mais nous avons appris qu’une parcelle appartenait à la commune. Nous avons compris qu’elle était importante et nous voulions savoir si un accord préalable avait été conclu avec Durabrik pour cette parcelle ? Nous avons même entendu une rumeur qui disait qu’elle avait été donnée. Qu’en est-il concrètement ?"

Une inquiétude rapidement balayée par Sabine Desmedt, échevine chargée de l’Aménagement du Territoire. "Il n’y a pas d’accord préalable avec Durabrik et la Ville ne compte pas céder cette parcelle." Une nouvelle accueillie positivement par la riveraine qui a demandé au collège de minimiser l’impact du projet.

Car pour le moment, c’est bien la seule chose que les édiles peuvent faire face dans ce dossier. "Il faut savoir que le terrain se trouve en zone d’habitat et que le propriétaire est en droit de valoriser son bien. Ça, on ne pourra pas l’empêcher. Par contre, ce que nous pouvons faire, c’est veiller à ce que ce projet soit à taille humaine dans le respect de l’environnement direct afin que l’impact soit le plus minime possible", ajoute Michel Januth, le maïeur.

Un projet commun entre la Ville et les Clabecquois pourrait même peut-être voir le jour pour, par exemple, mettre en valeur l’entrée du parc.