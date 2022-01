Faut-il craindre les infrasons des futures éoliennes d’Ittre? La ministre évoque des effets physiologiques sans exclure des effets sanitaires.

La ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Ecolo) a reçu, comme ses collègues Christie Morreale (PS) et Willy Borsus (MR) et - au fédéral - Frank Vandenbroucke (Vooruit), un courrier cosigné par une trentaine de médecins lui demandant de faire preuve de la plus grande prudence à propos du projet de construction de cinq éoliennes à Ittre.

" Les médecins signataires de cette lettre s’inquiètent des effets de ces éoliennes, récapitule le député wallon Nicolas Janssen (MR) dans une question à la ministre Tellier. Ils insistent notamment sur le manque d’études concernant l’impact des infrasons et évoquent des pathologies cardiovasculaires et pulmonaires, des troubles du sommeil, des acouphènes… Ils demandent d’appliquer le principe de précaution. "

