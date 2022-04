Les citoyens ont eu un mois pour donner leur avis et formuler leurs remarques concernant le projet d’Aspiravi d’installer six éoliennes sur ce qu’on appelle le plateau de Chastre, occupé par des champs, entre la rue des Quinze Bonniers et la rue de l’État.

Les commentaires seront ajoutés au dossier, mais il ne s’agissait pas d’un référendum, pour ou contre l’éolien (à cet endroit). Au niveau quantitatif, un peu plus de 1000 courriers ont été envoyés à l’administration, dont plus de 750 négatifs et près de 250 positifs.

Les "pour"