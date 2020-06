La pétition "Sauvons les espaces ouverts de Lasne" a passé le cap des 1.000 signatures.

À Lasne, le projet d’urbanisation du plateau d’Anogrune introduite par la S.A. Eldan ne cesse d’inquiéter les riverains. Si le projet actuel (5 maisons et une voirie) peut sembler anodin, c’est en réalité tout le plateau qui est menacé.

Pour mener la lutte, plutôt que de s’opposer aux pouvoirs locaux, les riverains en appellent à l’union locale totale. « On n’est pas contre la commune, au contraire, on veut mobiliser tout le monde pour se dresser contre ce projet avec la commune, expliquent ces derniers. Car on a tout intérêt à adopter une politique globale pour la zone. »

(...)