Ce projet vise à préserver et sauvegarder le patrimoine de Beauvechain et va servir de référence pour de nombreuses autres communes.

Le projet pilote "Bouclier bleu" de la Commune de Beauvechain a démarré ce lundi 11 avril, et les autorités communales s’en réjouissent. "Pour Beauvechain, terre d’artistes et de patrimoine, c’est un projet très important , mais c’est également un projet important à l’échelle de la Wallonie, indique la bourgmestre, Carole Ghiot. Ce projet qui vise à préserver et sauvegarder notre patrimoine va servir de référence, je l’espère, pour de nombreuses autres communes."