Lors du dernier conseil communal de Tubize, un point à l’ordre du jour avait été ajouté par Lyseline Louvigny (MR). Celui-ci visait la construction de nouveaux abris pour vélos dans les écoles afin de favoriser la mobilité douce. Une proposition entendue par la majorité… mais qui n’est pas allée plus loin.

En effet, Lise Jamar, conseillère communale (Hic), a répondu à cette demande. "S’il suffisait d’installer des abris pour vélos dans les écoles pour favoriser ce mode de déplacement, ce serait génial , explique-t-elle. Le problème est bien plus large car il faut savoir que Tubize est traversée par trois voiries importantes et que les pistes cyclables se comptent sur les doigts d’une main. Les automobilistes ne sont pas habitués aux cyclistes, et des aménagements comme des pistes cyclables ou des formations pour rouler dans le trafic seraient aussi importants."

L’échevin de la Mobilité , Michel Picalausa, a par ailleurs fait l’inventaire des enfants qui viennent à vélo à l’école… et ils ne sont pas très nombreux. "Le souci, c’est que les parents et les enfants ne se sentent pas en sécurité." Finalement, la proposition a été refusée par la majorité, dont Ecolo. "Nous prenons connaissance de cette demande et nous l’analyserons dans un cadre plus large autour de la mobilité douce. Tout cela sera intégré dans le futur plan stratégique transversale" , conclut Michel Januth, le bourgmestre.