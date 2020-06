Place aux Artistes permettra au monde culturel, mais également à l'Horeca, de sortir un peu la tête hors de l'eau



Durant quatre week-end (16-17-18 juillet, 23-24-25 juillet, 6-7-8 août et 20-21-22 août), la Grand-Place d'Ittre va être complètement métamorphosée pour accueillir l'opération "Place aux Artistes". Sur un énorme podium installé au pied de l'église, des artistes comme Cécile Djunga, Zidani, Lorenzo Gatto ou encore le théâtre La Valette vont se succéder pour mettre la Culture à l'honneur, ce secteur durement touché par la crise du Covid-19., confirme Christian Fayt, le bourgmestre ittrois.Au menu donc, on retrouve le théâtre La Valette avec sa pièce "Le Souper"., se souvient Michel Wright, le directeur du théâtre ittrois.Parmi les autres artistes qui se produiront, on retrouvera le groupe local TrioCo., sourit Eric Abraham, le chanteur et guitariste du groupe.Un programme riche et détaillé que vous pourrez retrouver en cliquant sur ce lien Mais le but de cet événement est bien évidemment de donner un coup de pouce aux artistes qui ont souffert de la crise, mais pas que, comme l'explique Christian Fayt., conclut le bourgmestre d'Ittre.