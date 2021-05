Travail au ralenti et rendez-vous décommandés mercredi au sein l’hôtel de ville aclot

Après de premiers soucis apparus mardi soir, le système informatique de la ville de Nivelles a joué un mauvais tour aux fonctionnaires locaux, mercredi. Sur sa page Facebook, dès le début de la matinée, la Ville a averti les citoyens que ses services étaient privés d’internet et de téléphonie.

Il était dès lors conseillé à ceux qui avaient pris rendez-vous avec l’administration de ne pas se rendre à l’hôtel de ville, leur demande ne pouvant sans doute pas être traitée correctement en l’absence de connexion informatique et d’accès à certains logiciels sur les PC de l’administration. A l’heure du digital, il n’y a pratiquement plus de démarches administratives qui peuvent être réalisées en se passant d’un ordinateur et d’une connexion…

"Le service IT mobilise ses efforts pour que la situation se normalise au plus vite", précisaient les responsables vers 10 h. Mais visiblement, le problème était complexe que prévu et dans l’après-midi, tout n’était pas résolu. D’après les premiers éléments communiqués, il ne s’agit pas d’une attaque informatique comme cela a pu arriver à d’autres administrations. D’après le bourgmestre Pierre Huart, il y avait un problème au niveau de la société externe qui joue le rôle d’intégrateur pour la Ville.

Les spécialistes ont travaillé toute la journée et au sein des services, certains postes et certains téléphones semblaient fonctionner relativement normalement, alors que d’autres étaient inutilisables ou subissaient des coupures impromptues. Pas évident de travailler dans ces condition. Une partie des fonctionnaires étant en télétravail à domicile, ceux qui étaient présents à l’hôtel de ville ont été déplacés sur les postes posant le moins de problème.

Mais l’infrastructure restait manifestement instable et il a été convenu de tout mettre à l’arrêt dans la soirée de mercredi, puis de relancer en espérant retrouver la stabilité nécessaire pour que le travail puisse rependre normalement ce jeudi. A priori, la panne n’a pas entrainé de pertes de données pour l’administration.