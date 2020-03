Quand le chef de corps de la zone de police Ouest Brabant wallon remercie la Croix-rouge © DR Brabant wallon J.Br.

Deux collaborateurs ont aidé sa maman qui était en difficulté pour rentrer chez elle.





En ces temps difficiles, il est parfois de ces histoires qui redonnent le sourire, comme celle d'Yves Delmarcelle. Chef de corps de la zone de police Ouest Brabant wallon, il est également le fils d'une maman âgée de 85 ans et sans le secours de la Croix-Rouge, l'histoire se serait certainement mal terminée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a décidé de raconter son histoire, pour mettre en avant ces hommes de l'ombre qui travaillent au quotidien. "Je vous écris pour remercier et souligner l’action et l’engagement exceptionnels de vos ambulanciers Messieurs Laurent Vasteels et Michaël Sequeira Conde, explique le chef de corps dans une lettre adressée Pierre Hublet, Directeur général de la Croix-Rouge. Ce mardi 17 mars 2020, j’ai, comme nous tous, travaillé à la préparation et la gestion de la crise Covid 19 que nous avons à affronter. En début de soirée, j’ai fait route vers la côte belge (Koksijde) afin de ramener ma Maman de 85 ans et de la mettre "à l’abri" à son domicile à Schaerbeek où il est plus facile de s’organiser et de l’aider."



Mais une fois arrivé sur place, un problème majeur s'est dressé devant eux. "J'ai découvert une affichette collée sur la porte de l’ascenseur mentionnant : "Ascenseur hors service pour une période indéterminée – pièces défectueuses." Ma maman habite au 4e étage. J’habite moi-même une maison avec de nombreux escaliers. Je n’ai pas de "plan B". Dès lors, Yves Delmarcelle décide de faire appel à la Croix-Rouge pour lui venir en aide. "J’ai fait appel à vos services via le "105" où une dame très professionnelle et positive m’a écouté et malgré la charge de travail importante à assumer, a trouvé une solution et envoyé une équipe. J’ai informé les ambulanciers Laurent Vasteels et Michaël Sequeira Conde que Maman est moins valide (elle ne se déplace difficilement qu’à l’aide d’une tribune, est diabétique… et qu’elle pèse plus de 80 kilos !). Vos deux collaborateurs ont porté Maman sur quatre étages, marche par marche , palier par palier. Il faut savoir qu’il s’agit d’un Immeuble de 1961 avec un escalier très étroit et avec des tournants ne permettant pas ou très difficilement une prise sur la chaise. J’ai vu vos collaborateurs aller au bout d’eux-mêmes, "au bout de leur vie" et de leur résistance pour porter Maman …. qui ne se rendait compte de rien."



Un sens du devoir qui a ému le chef de corps qui en a pourtant vu d'autres durant toute sa carrière. "Je suis un policier depuis plus de 30 ans. J’ai été patrouilleur et j’ai dirigé un service d’intervention à la police de Schaerbeek pendant 13 ans. J’ai travaillé à la police fédérale. Je suis chef de corps d’une police locale depuis plus de 18 ans,…. Donc j’ai "vu" ou "vécu" pas mal de situations mais je dois reconnaître que j’étais ému, admiratif et fier de l’engagement total et exemplaire de Messieurs Laurent Vasteels et Michaël Sequeira Conde. Après avoir "hissé" Maman au 4e étage, ils m’ont expliqué que les tests d’entrée à la Croix-Rouge prévoient de monter une rampe d’escaliers droite avec une charge d’environ 70 kilos. Ici, ils ont fait plus de 4 fois le niveau d’exigence requis … 4 étages, avec tournants, prises difficiles, et poids supérieur. Je suis d’autant plus admiratif qu’il s’agit de volontaires. L’un étant carrossier et l’autre en recherche d’emploi. Je suis convaincu, Monsieur le Directeur général, que c’est grâce à ces "héros au quotidien et travailleurs de l’ombre" que notre pays et le monde traverseront la crise Covid 19", conclut Yves Delmarcelle.