"Le but est atteint. On voit beaucoup de sourires, et ça donne un chouette climat dans l’hôpital !" Julie Dupont est aux anges. Inspirée par ce que font les autres hôpitaux, la directrice du Département des ressources humaines de la clinique Saint-Pierre orchestre sa première édition d’une initiative de ce genre et elle pense déjà à rempiler l’année prochaine.