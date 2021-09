Qui a dit que le sport était une affaire d’hommes et de gros muscles ? À Waterloo, ces prochains mois, on a décidé de coupler sport et femmes. Comment ? Avec l’organisation de plusieurs événements visant à mettre les femmes en avant au travers du sport. Au menu : basket, course à pied et football.

L’opening day en basket

Ce week-end, c’est le basket féminin qui est mis à l’honneur. Une discipline portée par les succès récents des Belgian Cats qui viennent d’obtenir la médaille de bronze à l’EuroBasket. Surfant sur la vague, le Royal Waterloo Basket a décidé d’organiser l’opening day. Jusqu’à dimanche, pas moins de 22 rencontres de championnat (féminin) seront disputées dans quatre catégories au Hall sportif du Centre dans le cadre de l’opening day qui vise à officiellement lancer la nouvelle saison.

La Woman race

Le 3 octobre, ce sont les jambes des plus sportives qui seront mises à contribution à l’occasion de cette nouvelle édition de la Woman race. L’objectif de cette course réservée à la gent féminine : récolter un maximum de fonds pour lutter contre le cancer (tous les bénéfices seront reversés à la Fondation La Vie-Là), faire connaître cette association, sensibiliser chacun à la problématique du cancer et promouvoir le sport qui est un vecteur de lutte contre la maladie. Trois distances seront proposées : 3, 6 ou 9 km. Une "course" réservée aux femmes, peu importe leur niveau.

Une section féminine de football

Enfin, dernier axe, le football. En pleine expansion, le football féminin va prendre ses quartiers au sein du club local, le RRCW. Celui-ci travaille actuellement sur un projet de féminisation de son club dont les détails seront dévoilés prochainement.

J.Br.