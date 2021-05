La solidarité, c’est la qualité que l’on retiendra de cette pandémie qui aura fortement touché le secteur de l’Horeca. À Braine-le-Château, le bar “La Couronne” a décidé de collaborer avec le resto étoilé Le Bistro Racine. Ce dernier ne possédant pas de terrasse, il ne peut pas rouvrir avat le 9 juin.

C’est lorsque Jimmy Collorodo, le patron du Bistro Racine, a appelé Dimitri Theunis, le patron de La Couronne, pour lui souhaiter une bonne réouverture, que ce dernier lui a proposé de collaborer. “On a eu l’idée une semaine ou deux avant l’ouverture. En gros, j’ai une grande terrasse et lui non. Il m’a souhaité bonne chance pour la réouverture, et on s’est dit ‘ben tiens c’est le moment de travailler ensemble’”, explique Dimitri Theunis. En effet, le bar possède une grande terrasse qui peut accueillir 150 personnes. Il possède également une cuisine extérieure, l’idéal pour convier l’équipe du Bistro Racine.

Pour l’occasion, le restaurant bistronomique a créé une carte de street food. “Je me suis dit : il faut que ce soit gourmand, pas trop cher, facile à envoyer, attractif et original. Je suis un gros fan des lobster rolls et des sandwichs de homard que j’ai découvert à Montréal et on n’en trouve pas beaucoup en Belgique”, explique Jimmy Collorodo.

L’équipe du Bistro sera présente tous les jeudis, vendredis et samedis du mois de mai, de 17h à 21h.

Pour Dimitri Theunis, l’annonce de la réouverture des terrasses a été un soulagement. Car les choses ont été plutôt compliquées pour lui qui a ouvert son bar en décembre 2019, peu de temps avant le début de la pandémie. “Ça n’a pas été facile, mais heureusement qu’il y a eu pas mal d’aides”, explique-t-il. À présent, il est ouvert du mercredi au dimanche de 14 à 22h.