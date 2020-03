Pour son dernier jour d’ouverture, l’établissement qui a ouvert en janvier espère attirer du monde.

Début janvier, la Brasserie Adèle ouvre ses portes à Hamme-Mille. Derrière le projet, un restaurateur déjà installé du côté de Genval, Sera Lambiliotte. L’homme souhaite dynamiser le village et propose dans ce vaste lieu, une brasserie qui peut accueillir plus de 100 convives.

« J’ai engagé du coup 5 à 6 personnes pour assurer le service. J’ai bien entendu investi pas mal d’argent. Une chance, je n’ai pas eu recours aux crédits vu la catastrophe qui s’abat sur nous. C’est le coup de massue. Je ne comprends pas. Pourquoi ne pas limiter la fermeture au week-end et laisser les restaurants ouverts la semaine ? »

Ce vendredi sera donc le dernier jour d’ouverture avant la fermeture jusqu’au 3 avril. Pour liquider les stocks, une action coup de poing a été proposée sur les réseaux sociaux et… connait un sacré succès. « Nous proposons - 40% à la Brasserie Adèle ce vendredi… Les coups de fil affluent. On se demande même si on ne va pas devoir racheter de la marchandise! On espère aussi avoir du monde pour boire un verre ce soir. »

De quoi assurer une dernière rentrée d’argent avant la fermeture. « On envisage éventuellement un service traiteur mais on doit encore s’organiser et puis, surtout, voir comment nous pourrons faire administrativement! Car si on ne met pas notre personnel au chômage et puis que la formule de livraison ne fonctionne pas, comment pourrons-nous faire? Une certitude, il ne faudrait pas que la mesure soit prolongée car si c’est le cas, je suis bon pour changer de métier. Déjà qu’on arrive à peine à joindre les deux bouts à la fin du mois, là, ce n’est plus possible! »