Ne parvenant pas à ses fins, le prévenu avait violemment frappé la victime.

Le 26 novembre 2017, une jeune fille est tombée sur une ancienne collègue, qui était attablée avec un homme dans un bar de Louvain-la-Neuve. Elle venait de se disputer avec son petit ami et elle a passé la soirée en compagnie de cette femme qu’elle connaissait. À un moment, elle est sortie pour fumer et l’homme dont elle venait de faire la connaissance l’a accompagnée dehors.

Mais quelques minutes plus tard, c’est tout seul que Thomas D. est revenu dans le bar. Il semblait pressé de partir et a répondu aux questions de la femme qui l’accompagnait que son amie était tombée parce qu’elle avait un peu trop bu.

En réalité, celle-ci a rejoint un restaurant situé à proximité en rampant. Elle était dans un sale état : en état de choc, pleurant, elle avait trois dents cassées. Ceux qui l’ont recueillie l’ont conduite à l’hôpital.

Elle a expliqué qu’elle avait quelques flashs : elle était au sol, la tête près du pantalon de l’homme, qui lui disait : "Suce-moi, suce-moi." Elle a refusé mais il lui tenait les bras immobilisés dans le dos. Ne parvenant pas à ses fins, l’agresseur lui a asséné un coup de genou en plein visage, et elle est tombée à plat ventre par terre.

Durant l’enquête et encore devant le tribunal correctionnel, où il était poursuivi pour tentative de viol et coups et blessures volontaires, Thomas est resté très vague. Il a dit qu’il ne se souvenait de rien, sans formellement nier.

Le tribunal lui inflige quarante mois de prison assortis d’un sursis probatoire imposant un suivi psychologique. Il est privé de ses droits civils et politiques pour cinq ans.